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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что в окрестностях населенного пункта Соледар, который находится на территории Донецкой Народной Республики, бойцами вооруженных сил Украины была предпринята попытка пойти в наступление. Однако российскими военными совместно с бойцами ЧВК «Вагнер» данная атака украинских военных была полностью отбита.

Также Рамзан Кадыров сообщил, что ВСУ пытались атаковать еще и в направлении поселка городского типа Нижняя Белогоровка, которая расположена в Луганской Народной Республике. В ходе атаки ВСУ потеряли около 150 человек личного состава и вынуждены были отступить на исходные рубежи.

Глава Чеченской Республики заявил, что на этом направлении оборону держит второй армейский корпус Народной Милиции ЛНР, боевым координированием которого занимается заместитель командующего по ведению боевых действий Апти Алаудинов.

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