Израильский журналист издания The Jerusalem Post Звика Клейн на своем аккаунте в Twitter опубликовал фото военнослужащего ВСУ, у которого на рюкзаке наклеена нашивка с изображением свастики. Израильские подписчики журналиста были очень сильно удивлены.

Журналист уточнил, что данную фотографию сделал украинский солдат-еврей в поезде, когда возвращался в Киев. На фотографии отчетливо видно, что на рюкзаке военнослужащего ВСУ висит нашивка с изображением флага Третьего рейха, который являлся символом нацисткой Германии.

Клейн отметил в своей публикации в Twitter и аккаунт украинского президента Владимира Зеленского. Также израильский журналист выразил надежду, что использование нацисткой символики это не популярный тренд у военнослужащих ВСУ.

Напомним, что ранее в Сети уже была опубликовано фотография главкома вооруженных сил Украины Валерия Залужного, который носил на руке браслет с изображением свастики.