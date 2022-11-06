Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Израильский журналист издания The Jerusalem Post Звика Клейн на своем аккаунте в Twitter опубликовал фото военнослужащего ВСУ, у которого на рюкзаке наклеена нашивка с изображением свастики. Израильские подписчики журналиста были очень сильно удивлены.

Журналист уточнил, что данную фотографию сделал украинский солдат-еврей в поезде, когда возвращался в Киев. На фотографии отчетливо видно, что на рюкзаке военнослужащего ВСУ висит нашивка с изображением флага Третьего рейха, который являлся символом нацисткой Германии.

Клейн отметил в своей публикации в Twitter и аккаунт украинского президента Владимира Зеленского. Также израильский журналист выразил надежду, что использование нацисткой символики это не популярный тренд у военнослужащих ВСУ.

Напомним, что ранее в Сети уже была опубликовано фотография главкома вооруженных сил Украины Валерия Залужного, который носил на руке браслет с изображением свастики.

Вам может понравиться

Трамп: США столкнулись с огромной опасностью из-за возможности ядерного конфликта

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сделал заявление, согласно которому возможная угроза начала ядерного конфликта является огромной опасностью для США с момента их основания. Данное заявление Трамп сделал во

Укрпочта выпускает марку, посвященную теракту на Крымском мосту

Как сообщает «Московский Комсомолец», украинские власти решили «поздравить» Россию с праздником Дня народного единства в своем традиционном циничном стиле. Именно в тот день, когда все население Российской Федерации отмечает праздник,

Польские наемники в составе ВСУ грызутся с украинскими националистами

Портал «Русская Весна» опубликовал материал на тему иностранных наемников из Польши, которые принимают участие в боевых действиях на территории Украины на стороне ВСУ. Военным корреспондентам удалось пообщаться с пленным майором