Пусковая установка ЗРК «Бук-М1» и две гаубицы M777 уничтожены российскими военными в ходе специальной военной операции на Украине, сообщает Минобороны РФ. Также ведомство опубликовало видеозапись этой атаки.

На кадрах видно, что удар по украинскому вооружению нанесен дронами-камикадзе «Ланцет». Они обнаружили и атаковали цели, превратив американские гаубицы и старый советский ЗРК в абсолютно бесполезную груду металла.

Напомним, что сейчас ВС РФ используют в спецоперации несколько видов барражирующих боеприпасов. Помимо уже упомянутых выше «Ланцетов», это дроны-камикадзе «Герань» и «Герань-2», а также компактные, бесшумные, но чрезвычайно опасные для противника беспилотники «Куб».