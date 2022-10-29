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Пусковая установка ЗРК «Бук-М1» и две гаубицы M777 уничтожены российскими военными в ходе специальной военной операции на Украине, сообщает Минобороны РФ. Также ведомство опубликовало видеозапись этой атаки.

На кадрах видно, что удар по украинскому вооружению нанесен дронами-камикадзе «Ланцет». Они обнаружили и атаковали цели, превратив американские гаубицы и старый советский ЗРК в абсолютно бесполезную груду металла.

Напомним, что сейчас ВС РФ используют в спецоперации несколько видов барражирующих боеприпасов. Помимо уже упомянутых выше «Ланцетов», это дроны-камикадзе «Герань» и «Герань-2», а также компактные, бесшумные, но чрезвычайно опасные для противника беспилотники «Куб».

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