Как сообщает издание «Военное дело», известный аналитик, политолог и дипломат Ростислав Ищенко поделился своим мнением по поводу того, зачем украинские военнослужащие снимают на видео и выкладывают в Сеть видеосюжеты, на которых сняты их военные преступления.

Ищенко уверен, что в последнее время довольно часто в Сети стали появляться видео, на которых бойцы ВСУ проводят казни военнопленных россиян. Таким образом, по мнению аналитика, политическое руководство Украины из последних сил пытается консолидировать все свои военные подразделения. То есть, они просто хотят запятнать всех солдат ВСУ кровью невинных, чтобы у них не было другого выбора кроме, как сражаться до конца.

Причем Ищенко напомнил всем, что еще до недавнего времени военное и политическое руководство Украины призывало своих солдат не выкладывать подобные видео в общий доступ в Сети. Теперь же мы видим совершенно другую политику киевского режима.

Политолог Ищенко уверен, что единственный способ бороться с военными преступлениями ВСУ – это победить их на поле боя.