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Украинский хакер, который себя называет Джокером, сообщил, что смог рассекретить планы командования вооруженных сил Украины. Стоит уточнить, что Джокер проживал на территории Украины, однако решил перебраться в Донецкую Народную Республику. Об этом Джокер лично сообщил журналистам издания «РИА Новости».

По словам хакера, ему удалось добыть данные о войсках ВСУ и ВС РФ, которыми владело украинское командование. Теперь эта информация передана в соответствующие инстанции.

Стоит отметить, что Джокер сумел взломать американскую программу для управления войсками ВСУ, которая имела кодовое название «Delta». Военная компьютерная программа включает в себя информацию о военных подразделениях РФ и ВСУ, которая регулярно обновляется. В данных файлах есть настоящие координаты местонахождения военной техники, личного состава и его численность.

Джокер уточнил, что он смог добыть «абсолютно все данные, которыми обладает командование Украины по своим войскам и войскам Российской Федерации».

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