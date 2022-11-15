Как сообщает портал «Военное обозрение», российские военнослужащие, которые принимают участие в специальной военной операции, все чаще сталкиваются с иностранными наемниками, которые воюют на стороне ВСУ. Очередное подтверждение участия польских бойцов в боевых действиях на территории Украины пришло с фронта в районе населенного пункта Купянск. Российским военнослужащим удалось снять на камеру уничтоженный бронеавтомобиль, на котором передвигалась группа польских наемников.

На кадрах видно результаты засады, которую организовали российские военные для бронемашины ВСУ. Изрешеченный бронеавтомобиль австралийского производства Bushmaster PMV был остановлен на проселочной дороге. Вокруг автомобиля видны тела ликвидированных наемников. Однако точная дата и локация, где произошло данное событие, не сообщается.

Напомним, что Польша лидирует по количеству наемников, которых она отправила на территорию Украины. Британская разведка приводит цифру в 1800 польских наемников, которые вступили в ряды ВСУ. Причем часть из польских наемников являются кадровыми военными, которые взяли временный отпуск.