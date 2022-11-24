Генерал-майор Карел Ржека, начальник Генерального штаба армии Чешской Республики, заявил о необходимости «быть готовыми к крупномасштабному противостоянию» НАТО с Россией и назвал пять ключевых приоритетов для срочной модернизации вооруженных сил страны. Об этом в качестве главной новости сообщают чешские СМИ. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Генерал Ржека выступил на совещании высшего военного командования Чехии, которое проводится два раза в год с участием руководства Министерства обороны и первых лиц государства. Ведущий новостной портал Чехии iDnes отметил, что это первое совещание командования после начала российской специальной военной операции на Украине, а также первое для самого Ржеки на посту начальника Генерального штаба.

В отношении конфликта на Украине Ржека сказал, что «это большой тревожный звонок для всего общества. Эскалационный потенциал конфликта продолжает расти, и нельзя исключать даже самые серьезные сценарии». По его словам, если бы возник конфликт между Россией и НАТО, чешская армия уже «с первой минуты» стала бы его активным участником. «Многие системы вооружений, которые сегодня атакуют Украину, способны долететь и до территории Чехии», – напомнил генерал Ржека.

Другой крупный онлайн-ресурс Чехии, Seznam Zpravy, особо выделил поставленную Ржекой стратегическую цель для чешской армии – в первую очередь она должна подготовиться к широкомасштабному конфликту против передового противника (под которым однозначно подразумевается Россия).

Несмотря на некоторое увеличение военного бюджета, по мнению Ржеки, у армии «не хватит ресурсов для идеального решения всех задач», которые он охарактеризовал как «крупнейшее в истории страны перевооружение чешской армии».

Глава Генштаба вооруженных сил Чехии перечислил пять приоритетных областей, на которых он хочет сосредоточиться. Первым он назвал проведение пересмотра состояния обороноспособности страны, чтобы оценить, насколько имеющиеся на сегодня сценарии и военные планы реалистичны и соответствуют ресурсам.

Вторым приоритетом названо «видение будущего конфликта». По словам Ржеки, если сейчас страна принимает решение о закупке систем вооружения на следующие 40 лет, абсолютно необходимо знать, как они способны показать себя в будущем. Третьим приоритетом указано ускорение модернизации армии, четвертым – сфера военного персонала. Ржека предупредил, что армия недоукомплектована, стареет, и эта проблема нуждается в системном решении.

Последним приоритетом названо развитие стратегической дискуссии об обороне и безопасности Чешской Республики. По мнению генерала, «общество должно перестать так сильно волноваться о том, сколько машин у каждой бригады, какой у нее должен быть штатный состав и какая компания будет их поставлять». Взамен он желает «большей поддержки, на которую можно опираться в будущем», и сосредоточения внимания на вопросах о том, «кто наш противник, в чем заключается реальная угроза для нас, как мы будем мобилизовывать общество при кризисной ситуации».

Чешский военный сайт Security Magazin напомнил, что Минобороны страны поставило цель увеличить численность армии до 30 тысяч человек к 2030 году. В статье о совещании высшего военного командования Чехии издание более подробно изложило выступления главы правительства Петра Фиалы и министра обороны Яны Черноховой, которые основной упор делали на поддержку усилий НАТО в помощи Украине.

Премьер-министр рассказал о планах обучения украинских военных на территории Чехии: их будет до 800 человек в 5 ротациях. Фиала также упомянул, что Чешская Республика движется к требуемым НАТО расходам на оборону в размере 2% от ВВП, и правительство намерено достичь этого уже в 2024 году (на год раньше первоначального срока). В 2023 году эти расходы составят 1,51% ВВП.

«Крайне важно завершить перевооружение 7-й механизированной бригады новыми боевыми машинами пехоты, произвести последовательную смену оснащения ВВС, приобрести более мощную артиллерию и другие средства», – отметила Чернохова. Она же напомнила, что правительство «ведет переговоры с американской стороной о приобретении новых стелс-истребителей F-35», не став уточнять, что и другие закупаемые вооружения также будут в основном производиться в США.