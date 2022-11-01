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Как сообщает РИА Новости, один из авторов польского издания Dziennik polityczny Марек Галаш написал, что в европейском обществе начинает нарастать недовольство беженцами из Украины, многие из которых оказались достойными статьи за мелкое хулиганство или мошенничество.

Журналист уверяет, что Европа уже устала от украинских беженцев. Галаш отмечает, что среди переселенцев из Украины действительно есть люди, которые потеряли свое жилье в ходе боевых действий. Однако, по мнению польского журналиста, большая часть украинских беженцев составляют люди, которые давно хотели переехать в Европу, но не имели для этого возможности.

Но вот, как пишет Галаш, «средневековый менталитет украинцев» очень сильно раздражает цивилизованное европейское общество. В качестве примера такого менталитета журналист приводит случаи грабежей на автострадах, избиения простых прохожих с целью ограбления, пренебрежение местных обычаев и традиций, осквернение памятников, кража мебели из арендованных квартир и даже убийства, которые были совершены гражданами Украины.

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