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Польский депутат Европейского парламента Рышард Чарнецкий заявил, что, не высказав извинений за польский инцидент с попаданием ракет в Пшеводуве, Зеленский сделал «подарок» Путину. Он отметил, что в случае с извинениями со стороны Украины, в Польше к случившемуся отнеслись бы с пониманием. Однако, по словам Чернецкого, отсутствие извинений Россия может обыграть в свою пользу.

Депутат Европейского парламента также отметил, что ему неясна позиция одного из украинских политиков, касательно украино-польских отношений. Так, Чернецкий подчеркнул, что ему непонятна позиция одного из советников президента Украины, который заявил, что Украины и Польша будут соперниками за господство в данном европейском регионе.

Напомним, что вечером 15 ноября на территорию Польши, которая граничит с Украиной, упали ракеты. В результате взрыва погибло двое людей. Изначально польское правительство заявляло, что ракеты имеют российское происхождение. Однако позже президент Польши сделал заявление, что скорее всего ракеты принадлежали Украине.

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