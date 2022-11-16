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Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что ракета, упавшая на территории Польши, не является российской. Турецкий президент подчеркнул, что верит заявлению Российской Федерации о ее непричастности. Об этом сообщило издание «Газета.ru».

Реджеп Эрдоган отметил, что для них очень важна непричастность России к данному происшествию. Он подчеркнул, что на утренней встрече канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости детального расследования данного инцидента. Также Байден выразил опровержение принадлежности упавшей на территории Польши ракеты к Российской Федерации.

Турецкий лидер также добавил, что Шольц ему сообщил, что это могла быть техническая ошибка. К такому выводу пришли представители шести стран Североатлантического альянса после совещания. Эрдоган сказал, что «по их данным, ракета не является российской», однако президент Турции не уточнил, какие шесть стран пришли к данным заключениям.

Единственно, кто заявляет о причастности РФ к данному происшествию, так это Зеленский. Он требует от Североатлантического альянса предъявить претензии РФ и принять в связи с этим меры.

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