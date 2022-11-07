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Как сообщает издание «Взгляд» со ссылкой на иностранный источник The Sun, медики Великобритании советуют местным жителям отказаться от частого мытья. Так в вышеупомянутом британском издании появилась статья, в котором эксперты призывают британцев купаться как можно реже. Свой призыв они объясняют тем фактом, что ежедневные водные процедуры, оказывается, не нужны для человека.

Профессор Лондонской школы гигиены и тропической медицины Салли Блумфилд заявила, что ежедневный прием душа, на самом деле, не является необходимым. Человек моется каждый день только лишь для того, чтобы избавиться от неприятного запаха. Однако в то же время, по словам специалиста, ежедневные водные процедуры лишают человека специальных микроорганизмов, помогающих сохранять здоровье кожи.

Салли Блумфилд подчеркнула, что микроорганизмы, которые являются причиной неприятного запаха от человека, являются безвредными. По ее словам, люди моются лишь для того, чтобы не ощущать дискомфорт от запаха, который осуждается в современном обществе.

Однако аналитики связывают появление в прессе подобных материалов в связи с энергокризисом. Поэтому цель подобных статей кроется в том, чтобы люди экономили энергоресурсы.

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