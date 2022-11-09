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Издание «Украина.ру» сообщает, что за минувшие сутки ВСУ было предпринято полномасштабное наступление на Херсон с трех сторон. ВС РФ смогли отбросить противника в район населенного пункта Правдино. Но в районе Снигиревки и со стороны Дудчан у вооруженных сил Украины есть некоторые успехи, хотя они понесли большие потери.

Директор центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин сообщил, что на данный момент ситуация для ВС РФ остается такая же. В то время как противник подготавливает наступательные операции, российские бойцы каждый раз должны идти на опережение. Необходимо сдерживать его атаки.

Что касается ситуации вокруг города Херсон, то на этот вопрос ответил политолог Андрей Суздальцев. Он заявил, что ВСУ уже бы взяли город, однако у них нет такой возможности. ВСУ считают, что РФ заманивает их в ловушку, имитируя эвакуацию из Херсона. Хотя на самом деле эвакуация уже закончена, так как людей необходимо было вывести с места, где происходят регулярные обстрелы.

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