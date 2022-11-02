Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Издания «Московский Комсомолец», ссылаясь на комментарий военного эксперта Василия Дандыкина, сообщает, что генерал Сергей Суровикин уже разработал план по взятию Одессы. По словам эксперта, данный вопрос уже был на рассмотрении, когда президент России выступал на заседании клуба «Валдай». По словам Путина, Одесса может стать как камнем преткновения, так и возможностью для РФ заставить Украину пойти на компромисс.

По мнению Дандыкина, в словах главы государства был посыл киевскому правительству. А это означает, что у Генштаба РФ уже имеется на это свое видение. Также эксперт подчеркнул, что Азовское море уже находится полностью под контролем российского моря. А у киевской власти на данный момент полноценный флот отсутствует.

Однако Дандыкин отметил, что для взятия Одессы военно-морских сил недостаточно. Не стоит забывать о наземных направлениях. Поэтому, как считает эксперт, эвакуация местных жителей с правобережной части Херсонской области связана с тем, что командование ВС РФ планирует увеличить занимаемый плацдарм с правой стороны Днепра для того, чтобы в дальнейшем вести наступление сначала на Николаев, а затем на Одессу.

 

Вам может понравиться

Россия провела испытания самоходного ПТРК «Корнет-Д1»

Как сообщают РИА Новости, в России провели предварительные испытательные мероприятия самоходного противотанкового комплекса «Корнет-Д1», который был разработан на основе комплекса танкового вооружения с управлением «Рефлекс». Как сообщил директор комплекса вооружений

В Германии обвинили Зеленского в подстрекании к Третьей мировой войне

В немецком издании Jung Welt был опубликован материал под названием «Хуже, нежели в 1962». В данной статье говорится о том, что президент Украины Владимир Зеленский своими действиями и призывами разжигает

Американцы в ужасе от глупой беспечности бывшего британского премьера Лиз Трасс

Как сообщает РИА Новости, американская аудитория известного портала 19FortyFive прокомментировала новость о переписке государственного секретаря США Энтони Блинкена с бывшим премьером Британии Лиз Трасс по поводу чрезвычайного происшествия, которое произошло