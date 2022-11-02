Издания «Московский Комсомолец», ссылаясь на комментарий военного эксперта Василия Дандыкина, сообщает, что генерал Сергей Суровикин уже разработал план по взятию Одессы. По словам эксперта, данный вопрос уже был на рассмотрении, когда президент России выступал на заседании клуба «Валдай». По словам Путина, Одесса может стать как камнем преткновения, так и возможностью для РФ заставить Украину пойти на компромисс.

По мнению Дандыкина, в словах главы государства был посыл киевскому правительству. А это означает, что у Генштаба РФ уже имеется на это свое видение. Также эксперт подчеркнул, что Азовское море уже находится полностью под контролем российского моря. А у киевской власти на данный момент полноценный флот отсутствует.

Однако Дандыкин отметил, что для взятия Одессы военно-морских сил недостаточно. Не стоит забывать о наземных направлениях. Поэтому, как считает эксперт, эвакуация местных жителей с правобережной части Херсонской области связана с тем, что командование ВС РФ планирует увеличить занимаемый плацдарм с правой стороны Днепра для того, чтобы в дальнейшем вести наступление сначала на Николаев, а затем на Одессу.