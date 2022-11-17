Издание «Москва 24» опубликовало материал, касающийся развития сонного паралича у человека. Разобраться в данном вопросе автору статьи помогла Елена Колесниченко, кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт, сомнолог. Эксперт сообщила, что такие факторы, как стресс и депрессия способны развить сонный паралич.

Сонный паралич – это заболевание, характеризующееся полным или частичным параличом (обездвиживанием) мышц, который может возникнуть во время засыпания человека. Реже – во время его пробуждения. Колесниченко отметила, что в фазу быстрого сна происходит паралич мышц. Однако, в случае пробуждения человека в этот момент, сознание включается, а мышцы остаются обездвиженными. Так как человек не может говорить и двигаться, он ощущает сильный страх от безысходности. Такого рода паника может привести к удушью.

Сомнолог уточнила, что во время сонного паралича в сознание человека может путать реальность со сновидением. Перед человеком могут возникать образы мистических существ, которые иногда присутствуют в сновидениях. Именно поэтому сонный паралич еще нередко называют «синдромом старой ведьмы».