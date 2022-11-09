Продолжение поддержки и финансирования боевых действий на Украине не решат ключевых вопросов конфликта, но способны еще больше вывести его из-под контроля. Об этом заявили в Newsweek экс-послы США, работавшие ранее в Восточной Европе, – Майкл Гфеллер и Дэвид Х. Ранделл. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

«Поражает отсутствие каких-либо серьезных усилий по прекращению конфликта между Россией и Украиной путем переговоров. Вывод российских войск, нейтралитет Украины, отмена экономических санкций и, самое главное, прекращение огня и законный плебисцит под наблюдением ООН – все это подлежит обсуждению, хотя об этом ничего не говорится в публичной риторике и России, и Запада», – пишут Гфеллер и Ранделл.

Они отмечают, что значимая часть проблемы заключается именно в определении границ России, при том, что большинство американцев попросту не разбираются в истории и сути этого вопроса. В то же время «безопасные границы являются жизненно важной заботой России, и расширение НАТО на восток всегда было проблематичным», подчеркивают ветераны американской дипломатии.

Они также напомнили, что Джордж Кеннан, названный ими «выдающимся экспертом» и автором американской «политики сдерживания» времен холодной войны, в 1997 году писал: «Расширение НАТО станет самой роковой ошибкой американской политики за всю эпоху после окончания холодной войны… Можно ожидать, что такое решение разожжет националистические, антизападные и милитаристские тенденции в российском мнении, оказать негативное влияние на развитие российской демократии, восстановить атмосферу холодной войны в отношениях между Востоком и Западом и направить российскую внешнюю политику в направлении, которое явно нам не по душе».

Его предсказания оказались полностью верны, но его совет был проигнорирован. НАТО расширилась, добавив 14 новых членов из стран, которые либо были частью Советского Союза, либо находились под его влиянием. Украина не вошла в число этих новых членов НАТО отчасти потому, что Россия очень четко выразила свое несогласие. Посол США в России Уильям Бернс прозорливо написал в служебной записке госсекретарю Кондолизе Райс: «Вступление Украины в НАТО является самой яркой из всех красных линий для российской элиты (не только президента России Владимира Путина)».

«Нетрудно понять, почему. Ключ – это Крымский полуостров и выход к нему по суше. Несмотря на территорию в 11 часовых поясов, Севастополь вот уже почти 250 лет является единственной военно-морской базой России с теплой водой. Он стал русским в 1783 году. В 1853 году царь вел войну против Франции и Великобритании, чтобы сохранить его. Во время Второй мировой войны десятки тысяч советских военнослужащих погибли, защищая и в конечном итоге освобождая Севастополь от вермахта. Тот, кто контролирует Крым, доминирует в Черном море и может угрожать южному флангу России. Идея о том, что Севастополь может стать военно-морской базой НАТО, всегда была для Москвы такой же неприемлемой, как размещение советских ракет на Кубе для Вашингтона», – пишут экс-послы США.

По их мнению, те на Западе, кто утверждают, что «мы боремся за демократию и должны сокрушить Путина, сколько бы времени это ни заняло», явно упускают из виду не только то, насколько непопулярны и дорого обходятся американской общественности войны, но и неверно просчитывают прежний опыт «военных побед». Они забывают, что и Версальский договор, и Нюрнбергский процесс над военными преступниками были полностью основаны на безусловных военных поражениях тогдашнего противника – Германии. Но с Россией этого добиться попросту невозможно, если не считать ядерной войны (в которой победителей не окажется вообще).

В свою очередь, Украина исторически имела постоянно изменяемые границы. Так, вплоть до 1918 года город Львов (тогда Лимбург) был австрийским. Между двумя мировыми войнами он, как и вся западная Украина, были польскими. Крым вообще был впервые передан из состава РСФСР Украине лишь в 1954 году. Сейчас постсоветская Украина, даже не считая Крыма, потеряла почти 20 процентов своей прежней территории, и притом стала почти полностью зависеть от иностранного оружия и финансовой помощи, три четверти которой приходится на американскую.

С другой стороны, Россия в значительной степени обеспечивает себя продовольствием, энергией и вооружением. Рубль сегодня сильнее, чем год назад. Западные санкции вызвали больший экономический хаос в Европе, чем в России.

«Как будет выглядеть решение, достигнутое путем переговоров? Это должно начаться с честной оценки того, чего хочет местное население… Чехи и словаки мирно разошлись. Британцам дали возможность проголосовать, остаться им в Евросоюзе или нет. Разве жители Крыма и Донбасса не заслуживают того же?», – отмечают Гфеллер и Ранделл.

По их мнению, сейчас есть множество вопросов для переговоров, но «прекращение огня и плебисцит были бы хорошим началом. Это было бы сложно, противоречиво и дорого в реализации, но не более, чем продолжение поддержки и финансирования боевых действий, пока они еще больше не вышли из-под контроля».