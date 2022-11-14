Заместитель гендиректора компании “Армоком” Олег Фаустов анонсировал создание бронешлема с системой дополненной реальности специально для военной экипировки “Легионер”, передает РИА Новости.

Он пояснил, что модульный бронешлем будет предоставлять военнослужащему подробную информацию об окружающей обстановке, а также выводить сигналы управления и уведомления о возможной опасности. Кроме того, шлем позволит взаимодействовать с персональным беспилотным аппаратом, обеспечивать эффективное управление ним и моментальное получение информации. Датчики на шлеме позволят бойцу мгновенно узнать, что в него целится снайпер противника.

Сейчас компания разрабатывает техническое задание для научно-исследовательских работ, которые позволят оценить возможность наделения шлема перечисленными выше и другими функциями.