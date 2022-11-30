Как сообщает «Телеканал 360», американские власти продолжают поставлять Украине вооружения и боеприпасы для того, чтобы киевский режим мог начать переговоры с Москвой с более сильной позиции. Такое заявление в эфире американского телеканла NBC было сделано координатором по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джоном Кирби.

Условия мирного соглашения должны быть озвучены исключительно президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями его команды, добавил Кирби. Основной задачей американской стороны Кирби считает обеспечение Украины достаточным количеством вооружений, которые помогут добиться успеха на поле боя для улучшения переговорной позиции Киева.

Однако политолог Александр Дудчак заявил, что любые мирные соглашения, кроме полной капитуляции Украины, ничем хорошим для России не закончатся. Ведь Зеленский не управляет своей страной, за его спиной стоит более 50 стран во главе в США, которые поставляют киевскому режиму вооружения для борьбы с Россией. Америка попросту зарабатывает деньги на украинском кризисе, попутно ослабляя ЕС и Россию, считает Дудчак.