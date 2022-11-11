В Сети появилось видео того, как беспилотным летательным аппаратом «Ланцет» уничтожено польскую самоходную артиллерийскую установку AHS Krab. Соответствующая видеозапись была выложена в Телеграм-канале «Военкор Ярем».

В публикации говорится о том, что ЧВК «Вагнер» применили барражирующий дрон-камикадзе «Ланцет» против польской самоходной гаубицы. На видеокадрах можно рассмотреть, как операторы разведывательного Беспилотного летательного аппарата Zala Aero определили местонахождение вражеской боевой техники. После этого самоходную артиллерийскую установку AHS Krab точным ударом поражает барражирующий боеприпас «Ланцет».

Стоит отметить, что БПЛА «Ланцет» производится ижевской компанией Zala Aero. Взлетный вес дрона варьируется от 5 до 12 кг. А вес полезной нагрузки – от 1 до 3 кг. В полете БПЛА может проводить около 40 минут, развивая скорость от 80 до 100 км/час. Взрыватель на барражирующем боеприпасе может быть как контактного типа, так и бесконтактным.