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Как сообщает портал e1.ru, в Екатеринбурге 26 ноября на сцене ДК «Железнодорожников» состоялось выступление участников танцевального шоу под названием «Контрасты». В танце участники шоу попытались рассказать о выборе жизненного пути, о роли сильной женщины и нежных мужчин в нашей жизни, а также о жизненных стереотипах и их разрушении.

В танцевальном шоу принимало участие более 150 танцоров, а в его подготовкой занималось 15 хореографов. В итоге танцевальное шоу посетило 800 зрителей. Алла Сизова, занимающая должность продюсера шоу, рассказала, что танцевальное шоу рассказывает зрителю «о жизни».

Сизова отметила, что в жизни каждого человека бывают не только яркие красный, белый или черные цвета, но также присутствуют и полутона с разноцветными фрагментами. Также каждый человек вправе выбирать, жить ли ему в гармонии с собой или же встать на путь борьбы с обществом или самим собой. В общем, постановка рассказывает о жизни и выборе каждого человека в ней, отметила продюсер шоу.

Также продюсер отметила, что в шоу принимали участие как профессиональные хореографы, так и танцоры-любители. Режиссером танцевального шоу выступила Марина Матушкина.

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