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Руководитель комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг ВР Украины Андрей Герус сообщил, что к концу текущей недели ситуация с подачей электроэнергии улучшится по всей территории Украины. Он отметил, что отмечены положительные стороны сокращения длительности плановых отключений электроэнергии с использованием резервных схем питания. Соответствующую информацию опубликовало издание «Московский Комсомолец».

Герус уточнил, что уже на данный момент продолжительность прекращения подачи электроэнергии не превышает 12-часового промежутка времени. Он отметил, что длительные отключения электричества были сразу, после повреждения энергообъектов в результате массированных обстрелов со стороны РФ. К тому же, специалисты по техническим причинам не могли быстро включить систему резервного питания.

Но сейчас, по словам Геруса, ситуация стабилизировалась. Необходимо немного подождать и попытаться придерживаться экономии энергетического ресурса.

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