Как сообщает «Московский Комсомолец», в Соединенных Штатах Америки уже 8 ноября будут проведены промежуточные выборы в Конгресс. По предварительным данным у правящей демократической партии шансы на победу не велики, а вот республиканцы жаждут получить реванш за поражение на президентских выборах в 2020 году.

Все мировые политологи уверены, что для спасения ситуации на выборах в парламент в США для демократической партии необходимо какое-то масштабное чрезвычайное событие мирового масштаба. Именно поэтому сейчас вероятность провокации на территории Украины крайне велика.

Всем уже стало понятно, что американцы в лице демократов готовы пойти на все ради сохранения власти. Примером тому можно вспомнить взрыв на газопроводах «Северный поток» или подрыв Крымского моста. А потому заявление российского Генштаба и МИД о возможном применении украинской стороной так называемой «грязной бомбы» под четким покровительством элит Запада настораживает.

Зеленский уже показал, что готов выполнять любые требования своих заокеанских хозяев. А потому возможный обстрел территории страны НАТО или затопление сухогрузов с зерном возле Одессы с целью создания международной провокации выглядит вполне реальным сценарием для Запада.