По сообщению издания «Московский Комсомолец», военный эксперт, капитан 1 ранга в запасе Василий Дандыкин заявил, что Кинбурнская коса является очень важным плацдармом. Стоит напомнить, что Кинбурнская коса, находящаяся в Черном море, сейчас находится под контролем ВС РФ. Отметим, что от города Очаков (Николаевская область) коса находится на расстоянии менее четырех километров.

Поблизости с Кинбурнской косой находится город Николаев, являющийся центром судостроения. База украинских военных находится в Очакове. И наконец, выход в Черное море. Поэтому данную территорию очень хочет заполучить киевская власть. Дандыкин отмечает, что для ВСУ захват Кинбурнской косы будет означать контроль участка в Черном море.

По мнению военного эксперта, есть огромная вероятность того, что на Кинбурнской косе будут вестись бои. Ведь эта территория позволяет решать задачи наступательных операций. «Для нас она действительно стратегически очень важна», зарезюмировал Василий Дандыкин.