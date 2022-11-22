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Издание «Московский Комсомолец» опубликовало материал, согласно которому происходит обострение ситуации в Сирии и Ираке. Турция начала 20 ноября антитеррористическую операцию против курдских группировок. Начались данные действия после того, как произошел террористический акт в центре Стамбула.

По заявлениям президента Турции Реджепа Эрдогана, курдские группировки являются причастными к трагедии, которая случилась 13 ноября. Однако в словах турецкого лидера прозвучали обвинения, как в сторону США, так и в сторону России, касательно активизации действий курдов. Стоит ли данные слова Эрдогана воспринимать сигналом к возникновению напряженности между Анкарой и Москвой?

Специальный представитель РФ по Сирии Александр Лаврентьев дал свой комментарий относительно данной ситуации. Он подчеркнул, что Турция не сообщала РФ о начале воздушной операции в Сирии и Ираке. Лаврентьев отметил, что Россия надеется убедить Турцию не применять чрезмерные силы на территории Сирии.

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