Издание «Московский Комсомолец» опубликовало материал, согласно которому происходит обострение ситуации в Сирии и Ираке. Турция начала 20 ноября антитеррористическую операцию против курдских группировок. Начались данные действия после того, как произошел террористический акт в центре Стамбула.

По заявлениям президента Турции Реджепа Эрдогана, курдские группировки являются причастными к трагедии, которая случилась 13 ноября. Однако в словах турецкого лидера прозвучали обвинения, как в сторону США, так и в сторону России, касательно активизации действий курдов. Стоит ли данные слова Эрдогана воспринимать сигналом к возникновению напряженности между Анкарой и Москвой?

Специальный представитель РФ по Сирии Александр Лаврентьев дал свой комментарий относительно данной ситуации. Он подчеркнул, что Турция не сообщала РФ о начале воздушной операции в Сирии и Ираке. Лаврентьев отметил, что Россия надеется убедить Турцию не применять чрезмерные силы на территории Сирии.