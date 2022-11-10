Американское издание CNN опубликовало материал, в котором сообщается, что российская группировка войск, которая занимала правый берег Днепра в Херсонской области, будет заниматься укреплением эшелонированной обороны. Американские аналитики издания уверены, что вооруженные силы Украины понесут колоссальные потери в случае попытки форсировать реку Днепр.

Российская армия даже после выхода с правого берега Днепра все равно сохраняет контроль над 60% Херсонской области, включая побережья Черного и Азовского морей. Также американские аналитики уверены, что на левом берегу реки российская армия сможет наладить стабильное снабжение своих подразделений, что увеличит боеспособность российских войск на данном участке фронта. Также с левого берега российские войска продолжат наносить артиллерийские удары по позициям ВСУ, которые теперь будут расположены на правом берегу Днепра.

Аналитики американского издания уверены, что таким образом генерал Суровикин пытается стабилизировать линию фронта. Также в материале американского издания указали, что пока российские войска держат под контролем левый берег Днепра, то ВСУ не смогут повредить канал, который обеспечивает снабжение Крыма пресной водой.