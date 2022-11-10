ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Американское издание CNN опубликовало материал, в котором сообщается, что российская группировка войск, которая занимала правый берег Днепра в Херсонской области, будет заниматься укреплением эшелонированной обороны. Американские аналитики издания уверены, что вооруженные силы Украины понесут колоссальные потери в случае попытки форсировать реку Днепр.

Российская армия даже после выхода с правого берега Днепра все равно сохраняет контроль над 60% Херсонской области, включая побережья Черного и Азовского морей. Также американские аналитики уверены, что на левом берегу реки российская армия сможет наладить стабильное снабжение своих подразделений, что увеличит боеспособность российских войск на данном участке фронта. Также с левого берега российские войска продолжат наносить артиллерийские удары по позициям ВСУ, которые теперь будут расположены на правом берегу Днепра.

Аналитики американского издания уверены, что таким образом генерал Суровикин пытается стабилизировать линию фронта. Также в материале американского издания указали, что пока российские войска держат под контролем левый берег Днепра, то ВСУ не смогут повредить канал, который обеспечивает снабжение Крыма пресной водой.

Вам может понравиться

Марочко: под Харьковом ВСУ сбросили тела погибших бойцов в реку, чтобы скрыть потери

Как сообщает в своем Telegram-канале один из офицеров Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, военнослужащие вооруженных сил Украины, которые в ходе боевых действий на Харьковском направлении понесли большие потери, хоронили погибших

Сивков: ВС РФ приготовили ловушку для ВСУ в Херсоне

Военный эксперт Константин Сивков в беседе с журналистами издания «Царьград» сообщил свое видение ситуации, которая сейчас складывается на фронте. Эксперт убежден, что российские военные «создают ловушки» для ВСУ, а тем

Американские избиратели отдали свои голоса в пользу умерших кандидатов

Американский информационный канал Fox News сообщил, что организаторами выборов в Конгресс США была допущена серьезная ошибка. Они забыли обновить список кандидатов с учетом того, что два из них умерли в