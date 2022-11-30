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Военкоры издания «Русская весна» в своем Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовали видеорепортаж журналистов CNN прямо из Артемовска (украинское название Бахмут).

Репортаж начинается с кадров стрелкового боя, который проходит в городской застройке. Далее журналисты едут на нескольких автомобилях и попадают под артиллерийский обстрел. Укрываясь за кирпичной остановкой американский военкор, наглядно показывает, что российская артиллерия постоянно ведет обстрел оборонительных позиций вооруженных сил Украины в Артемовске.

Благодаря видеорепортажу американских военкоров, теперь весь мир знает, что российские артиллеристы устроили настоящий ад украинским военнослужащим в городе Артемовск. По словам иностранного военкора Артемовск остается одной из самых горячих точек всего Донецкого фронта для ВСУ, которые несут в этом районе огромные потери.

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