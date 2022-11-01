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Американский портал новостного канала CNN, ссылаясь на официальных представителей одной из стран Запада, сообщает, что Иран занят подготовкой к передачи Российской Федерации приблизительно тысячи экземпляров оружия, включая и беспилотные летательные аппараты. Также планируется поставка баллистических ракет, имеющих небольшой радиус дальности. Уточняется, что отправка Ираном высокоточных современных ракет в Россию даст для ВС РФ больше преимуществ на поле боя.

В своем материале американские журналисты также подчеркнули, что РФ использует во время боевых действий на территории Украины боевые беспилотные летательные аппараты, которые были поставлены из Тегерана в размере 450 единиц.

Отмечается, что ранее киевские власти делали заявления о том, что вооруженными силами Украины было сбито около 300 БПЛА иранского происхождения.

По словам источников, точной даты поставки оружия в Россию из Ирана не известно. Но они уверены, что поставки будут осуществлены до конца текущего года.

 

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