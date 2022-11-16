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Как сообщает РИА Новости, подразделения вооруженных сил Украины несут огромные потери в боях за населенный пункт Артемовск. Об этом сообщают бойцы частной военной компании «Вагнер», которые принимают непосредственное участие в штурме города.

Командование ВСУ пытается объединять разные бригады, которые понесли большие потери в личном составе, в сводные отряды, чтобы хоть как то сдерживать продвижение российских сил. Бойцы ЧВК «Вагнер» сообщают, что в боях за город со стороны ВСУ принимает большое количество подразделений спецназа, а также националистов.

По словам российского бойца, националистов можно легко узнать по характерной черной униформе. Также украинские националисты любят вывешивать над занятыми зданиями флаги своих националистических батальонов. Боец ЧВК «Вагнер» вспоминает, что во время зачистки поселка Зайцево они встретили большое количество националистов, которые использовались в качестве штурмовых отрядов в составе ВСУ.

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