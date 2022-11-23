Польский президент Андрей Дуда прокомментировал назначение украинского дипломата Андрея Мельника, имеющего скандальную репутацию, на должность заместителя главы МИД Украины. Отметим, что лидер Польши назвал назначение Мельника «суверенным решением украинской власти». Читатели польского издания wPolityce дали свои комментарии относительно реакции Анджея Дуды на назначение Мельника. Об этом сообщают РИА Новости.

Пользователь с ником Gln отметил, что «украинцы плюнули нам в лицо». А другой пользователь посоветовал польскому президенту оставить Польшу в покое и переезжать на Украину к своему другу Зеленскому.

Еще один комментатор написал, что президент Польши трус, так как он не отреагировал на «назначение бандеровца». Другой комментатор подчеркнул, что таких как Мельник на Украине много. А вот в Польше отсутствует недостаток в идиотах.

А пользователь с ником Greg сказал, что в данной ситуации теперь со стороны Польши необходимо принять суверенное решение о приостановке любых польских официальных представителей на Украину. А Мельника необходимо сделать персоной нон грата.