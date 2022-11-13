В социальной сети Twitter (заблокирована в Российской Федерации) начались активные обсуждения среди пользователей заявления немецкого канцлера Олафа Шольца. Канцлер Германии сказал, что Берлином намеренно не были введены санкции против газа из Российской Федерации из-за того, что от этого ресурса зависят другие страны.

Так, один из комментаторов сыронизировал, что для такого вывода Шольц должен был совершить «серьезную гимнастику для мозга». Другой пользователь соцсети написал, что именно Германия и зависела от российского газа. Еще один юзер зарезюмировал, что у Шольца нет полномочий решать данные вопросы, так как во всем правила диктует НАТО, поэтому остальные должны подчиняться. Именно поэтому подобные его заявления – пустой звук.

Пользователи призвали немецкого канцлера пойти на переговоры с Россией относительно газовых поставок в страну, ведь из-за их отсутствия сильно страдает экономика Германии.