РИА Новости сообщают, что читатели немецкого издания Die Welt подвергли критике слова президента Украины Владимира Зеленского относительно того, что Украина намерена продолжать вести боевые действия против РФ. В своем очередном видеобращении Зеленский заявил, что украинские военные не отдадут России «ни сантиметра» своей земли.

Однако аудитория издания раскритиковала слова лидера Украины, подчеркнув, что его заявления идут в разрез с интересами украинского народа. Один из комментаторов подчеркнул, что Зеленский выпускает свои вечерние видео лишь для руководства Запада, так как у простых украинцев нет электричества для того, чтобы «позволить себе смотреть такое удовольствие».

Другой пользователь отметил, что ему очень жалко украинцев. И поинтересовался, действительно ли украинский народ согласен с мнением своего президента относительно «ни сантиметра». Комментатор под ником Hary I написал, что никто не спрашивает мнение у народа Украины. Все действия Зеленского направлены на разрушения этой страны. Но вот когда Байден превратится в «хромую утку», то этот ужас придет к своему завершению.