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Китайское издание «Гуанча» сообщает, что между Москвой и Джейком Салливаном проходят неофициальные переговоры. Джейк Салливан является советником по национальной безопасности США. Отмечается, что китайская аудитория издания разделилась на двое. Соответствующая информация опубликована на ИноСМИ.

В статье китайского издания говорится о том, что целью переговоров для Салливана является не урегулирование конфликта на Украине, а предотвращение дальнейшей эскалации и сохранение открытого канала между государствами. Некоторые читатели уверены, что Вашингтон опасается давления в сложившейся ситуации. Другие же считают, что руководству США это все необходимо только лишь в преддверии предстоящих выборов в Конгресс.

Так, некоторые комментаторы заявили, что американские средства массовой информации все время распространяют фейковые новости. Юзер с ником guan_16640697981049 отметил, что таким же образом Штаты спровоцировали военный конфликт в Югославии. Другие же пользователи считают, что РФ должна быть осторожна в отношении с США.

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