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Аудитория британского издания The Telegraph активно обсуждает угрозы Риши Сунака, нового премьер-министра Великобритании, в адрес президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

Один из пользователей написал, что Риши Сунак не может понять, как спасать свою экономику. Каким же образом, он собрался противостоять президенту РФ. Другой комментатор написал: «Путин «уже испугался» угроз Сунака и решил изменить свою политику, это просто смешно!».

Еще один юзер подчеркнул, что цель Сунака – доказать свою лояльность Штатам, поэтому и делает подобного рода заявления.
Критика других является очень разумным способом решения собственных проблем, отметил еще один комментатор.

Напомним, что Риши Сунак сообщил, что на саммите G 20, который состоится в Индонезии, планирует выступить с критикой в сторону России. Сунак отметил, что он «обнажит политику президента РФ» на встрече «Большой двадцатки». Напомним, что саммит G 20 должен пройти в период с 15 по 16 ноября в Индонезии, на острове Бали.

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