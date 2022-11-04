Аудитория американского издания «The Hill» обеспокоена внешним видом президента США. Об этом сообщают РИА Новости. Так, во время выступления американского президента во Флориде, которое состоялось 1 ноября, журналистами были сделаны фотографии главы государства.

Отмечается, что читатели издания The Hill заметили, что на фото можно рассмотреть, как на внешней стороне ладони президента присутствуют следы от медицинских манипуляций (вероятнее всего следы от капельниц). Этот момент очень сильно взволновал американскую аудиторию.

Так один из комментаторов отметил, что если президент Америки проходит какое-то лечение, то американцы обязаны быть уведомлены об этом. Однако вместо этого Белый Дом решил умолчать данную информацию. Другой читатель заявил, что ему становится страшно, так как граждане США ничего не знают об умственном и физическом состоянии собственного президента. «Интересно, на чем Байден сидит?», – задал вопрос еще один из читателей.

Напомним, что Джо Байден, который в этом году отметит свой 80-й год жизни, является самым пожилым президентом за всю историю существования США.