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РИА Новости опубликовали материал, посвященный туристической привлекательности Катара. Еще до недавнего времени этот ближневосточный эмират служил лишь временной остановкой для туристов, которые направлялись дальше в страны Африки или Азии. Но после того, как для Чемпионата мира по футболу по всей стране построили новые спортивные стадионы, развлекательные центры, музеи, курорты и рестораны, теперь страна надеется, что после завершения футбольного мирового первенства многие болельщики вернутся в страну, как обычные туристы.

В Катаре древние традиции соседствуют с современностью на небольшом участке суши, который расположен между заливом и пустыней. Туристка Дарья Казакова, которая приехала в Доху из Москвы, рассказывает, что ее очень сильно поразила современная архитектура восточного города, однако при этом на улицах в достаточном количестве присутствуют зеленые насаждения.

По словам Дарьи, после того как вдоволь позагораешь на пляже с белоснежным песком, можно посетить музей современного искусства, а затем поужинать в современном ресторане с хорошей кухней и сервисом. Национальный музей, например, был построен по проекту, который разработал французский архитектор Жан Нувель. Всего в здании музея есть 11 галерей, где можно посмотреть выставки, посвященные истории, национальным костюмам, керамике и украшениям бедуинов. Одним из главных экспонатов музея является ковер, который был соткан еще в XIX веке. Он украшен сапфирами, жемчугом, бриллиантами и изумрудами. В 2009 году ковер был приобретен на аукционе за цену в 5,5 миллиона долларов.

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