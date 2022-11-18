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Проведя ряд исследований, специалисты определили, что наличие одного из самых важных питательных веществ в человеческом организме помогает увеличить продолжительность жизни. Результаты своей работы ученые обнародовали в научном журнале European Journal of Nutrition. Соответствующий материал опубликовало издание «Московский Комсомолец».

Эксперты уточняют, что стресс способен спровоцировать серьезные заболевания. Это могут быть проблемы с сердечнососудистой системой, деменция, диабет, проблемы со зрением. А наличие антиоксидантов в организме способно существенно замедлить данные процессы. А в некоторых случаях, даже предотвратить их появление.

Ученые уточняют, что главная цель антиоксидантов – это борьба с процессами в организме, влияющими на его кислотную среду. Стоит отметить, что большое количество антиоксидантов содержится в чае, кофе, изюме, черносливе. Также они присутствуют в брюссельской капусте и брокколи, сливах, винограде и многих других ягодах, овощах и фруктах.

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