Бюрократия чиновников Смольного привела легкорельсовый транспорт к деградации

В Петербурге администрация города не уделяет должного внимания трамваям. Транспортная система Северной столицы не развивается в этом направлении. Проблема заключается не в нехватке средств, а в бюрократии со стороны аппарата Смольного и недальновидности чиновников.

Ул. Кронштадская Фото: «Сенсаций.Нет»

В администрации Александра Беглова каждый год выделяют определенные суммы на развитие трамвайной системы. Однако к этой системе есть вопросы. Чиновники закупают новые составы или работают над реконструкцией старого. Технику «ставят» на разбитые рельсы. В результате срок службы трамваев существенно сокращается.

Альтернативой становится метро. Здесь все гораздо сложнее. В Петербурге, в силу географических особенностей есть довольно большие проблемы со строительством подземки. В результате на прокладку станций метрополитена и их эксплуатацию уходят крупные суммы. Также петербуржцы могут пересесть на автобусы. Однако они вмещают меньше людей, да и последняя «транспортная реформа», по факту сократила их количество, не дав ничего взамен.

ул. Планерная

Фото: «Сенсаций.Нет»

Таким образом, наиболее выгодным транспортом для Петербурга становятся трамваи. Несмотря на такую ситуацию в городе, власти не выделяют нужных сумм на развитие этой отрасли. За последние 20 лет общая протяжность трамвайных путей сократилась на треть. В 1999 этот показатель составлял 700 км, в 2022 снизился до 445 км. Ремонт необходим 38%. Темпы восстановления также сократились. Если в начале 2000-х ремонтировали 20-25 км в год, то сейчас это 5-16.

Заневский проспект

Фото: «Сенсаций.Нет»

Ранее губернатор Александр Беглов отмечал, что к 2024 году починят 50 км. Учитывая общую протяжность, этого мало. При этом рельсы изнашиваются постоянно. Пока в администрации города будут разбираться с 50 км путей, будут приходить в негодность другие. Однако в администрации города уделяют больше внимания подвижным составам. Если раньше выделяли 101 млн рублей, то в 2022 эта цифра достигла 180 млн.

Свечной переулок

Фото: «Сенсаций.Нет»

Таким образом, вместо ремонта рельс администрация Смольного уделяет внимание закупке новой техники, а также направлению значительных средств компаниям-участникам концессионных соглашений. Эти организации работали над проектом трамвая «Чижик». Они получили 74 млн рублей. Учитывая протяжность маршрута, за 1 км власти заплатили около 74 млн рублей. В то же время на простые трамвайные и троллейбусные пути выделяют 12 млн рублей за 1 км. Однако даже учитывая внимание властей к закупке состава, его количество сокращается. Так, в 2019 их было 791, а в 2022 – 724).

ул. Садовая

Фото: «Сенсаций.Нет»

Сейчас петербуржцы могли бы пересесть на метро, однако и оно развивается медленно. Проблема заключается не только в особенностях города, но и в метростроителе. В 2021 году ответственная компания «Метрострой» стала банкротом. Вместо нее была учреждена «МССС». Мощности она берет у разорившегося «Метростроя». Многие полагают, что банкротство было искусственным.