Как сообщает РИА Новости, на сайте британского правительства появилась публикация, которая сообщает о новых испытаниях дальнобойного лазерного оружия под названием DragonFire.

Как следует из официального заявления правительства Великобритании, в оборонной научно-технологической лаборатории (Dstl), которая принадлежит министерству обороны и находится в Портон-Дауне, прошли испытания первого направленного лазерного оружия с дальним радиусом действия и высокой мощностью.

Прошлые испытания лазерного оружия ограничивались способностью лазера точно отслеживать цели и удерживать луч в указанной точке. В новой серии испытаний проверялась возможность лазерного оружия DragonFire поражать несколько целей, которые находятся на разном расстоянии.

В заявлении указано, что новые испытания помогут определить закономерности при использовании лазерного оружия при поражении целей на разной удаленности. В дальнейшем это позволить улучшить точность и мощность лазерного оружия.