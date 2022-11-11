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Один из бойцов ЧВК «Вагнер», не называя своего имени или позывного, сообщил, что украинские военнослужащие, которые сражаются в населенном пункте Бахмут (Артемовск), непосредственно перед боем принимают запрещенные наркотические препараты.

По его словам, в первую очередь это касается националистов из батальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен на территории Российской Федерации). Только после того, как два или три человека из наступающей группы ВСУ падают мертвыми, то остальные начинают понимать, что по ним открыли огонь. Такие слова одного из бойцов частной военной компании «Вагнер» приводит портал URA.RU.

Также «музыкант» подразделения «Вагнер», который пожелал остаться анонимом, выразил твердую уверенность, что, не смотря на огромное количество живой силы противника, населенный пункт Артемовск, в конечном счете, все равно будет освобожден усилиями союзных сил.

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