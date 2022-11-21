Известный политолог Алексей Борзенко заявил, что запасы вооружений, которыми располагают западные страны, постепенно иссякают. Соответственно, европейские и американские политики начали думать о строительстве завода для производства боеприпасов прямо на территории Украины. Также, по мнению политолога, возможно, Южная Корея также начнет поставлять военную технику на территорию Украины.

Алексей Борзенко сообщает, что украинские военные почти полностью израсходовали все запасы артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, которые хранились на складах стран НАТО. Поэтому было принято решение, что необходимо начать поставки указанных боеприпасов уже из Южной Кореи. Также, по словам Борзенко, рассматривается и вариант строительства завода по производству артиллерийских боеприпасов прямо на территории Украины.

Также политолог отметил, что у стран НАТО, которые раньше входили в состав стран соцлагеря, также заканчиваются боеприпасы и вооружения советского образца. Поэтому США начинает заключать с ними контракты на поставки американских видов вооружений и боеприпасов.