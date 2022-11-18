Немецкий журналист, который работает в издании Bild, Джулиан Репке заявил, что инцидент с расстрелом российских военных военнослужащими ВСУ, который попал на видео, обязательно должен быть расследован.

На своей страничке в социальной сети немецкий журналист написал, что, по всей видимости, это не уже не первый случай, когда украинские солдаты расстреливают российских военнопленных, поэтому он призывает расследовать случай, который попал на видео в соответствии с законом.

Напомним, что еще 12 ноября на одном из украинских Telegram-каналах было опубликовано видео, где видно как на земле лежит 11 убитых российских военнослужащих. Все погибшие воины лежат на земле лицом вниз, и в руках у них нет оружия.

В Сети уже появились данные предполагаемых убийц. Сообщается, что предполагаемые убийцы могут быть выпускниками харьковского университета МВД военнослужащие пограничных войск Назар Михайловский и Артур Бортничук.