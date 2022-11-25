Как сообщает РИА Новости, Богдан Безпалько, занимающий должность члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, заявил, что Владимир Зеленский своим заявлением о готовности украинских властей решать вопрос возвращения Крыма в состав Украины невоенным, а дипломатическим путем показывает, что украинский лидер готов «торговаться».

Напомним, что в своем интервью для издания Financial Times украинский президент заявил, что вопрос возвращения Крыма должен решаться через международную повестку. Однако, Зеленский также сказал, что Украина ни при каких обстоятельствах не признает вхождение Крыма в состав Российской Федерации.

Безпалько уверен, что еще до недавнего времени украинский президент однозначно заявлял только о военном решении по возврату Крыма. Поэтому, по мнению эксперта, такая смена риторики является «осторожным торгом», который намекает, что украинская власть готова обсуждать вопрос Крыма, но пока не называет, что конкретно она хочет получить взамен.