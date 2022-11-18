Донецкий депутат Владислав Бердичевский заявил журналистам газеты «Взгляд», что почти по всей линии боевого соприкосновения идут ожесточенные сражений. ВСУ пытаются проводить контратаки на Авдеевском, Артемовском и Угледарском направлениях.

Бердичевский отмечает, что российским войскам необходимо проводить наступательные действия в направлении населенных пунктов Орловка, Первомайское и Карловка, а после этого перерезать автомобильную дорогу у Новомихайловки. Пока боевики ВСУ находятся в этих населенных пунктах, они имеют возможность беспрепятственно обстреливать Донецк.

Также депутат отмечает, что на Соледарском направлении российские войска ведут позиционную войну с украинскими бойцами. В этом районе дислоцируются высокомотивированные части ВСУ, которые оказывают ожесточенное сопротивление. Ситуация на этом направлении осложняется еще и тем, что части ВСУ могут свободно осуществлять ротацию своих частей и вовремя подвозить боеприпасы на передовую.