Кадры точного попадания ударным беспилотником «Ланцет» в польскую самоходную артиллерийскую установку Krab были выложены в Telegram-канале Vоенкор Котенок Z. После того, как разведывательный БПЛА обнаружил в лесопосадке укрывшуюся САУ Krab, она стала легкой целью для барражирующего боеприпаса «Ланцет». После попадания, на кадрах можно видеть густые клубы серо-черного дыма, которые свидетельствуют об успешном поражении цели.

Автор канала военный корреспондент Юрий Котенок демонстрирует кадры очередной успешной работы российского барражирующего боеприпаса «Ланцет», который уже успел зарекомендовать себя, как высокоэффективное средство для поражения бронетехники врага на линии фронта и в ближнем тылу.

Военными аналитиками уже не раз был отмечен тот факт, что с появлением достаточного количества «Ланцетов» в передовых российских частях эффективность уничтожения бронетехники противника на фронте значительно повысилась. Причем военный корреспондент Александр Сладков также отмечает высокую точность российского барражирующего боеприпаса.