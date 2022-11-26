Министры обороны Финляндии, Норвегии и Швеции подписали в Осло совместное заявление о намерениях, в котором приоритет военного планирования отдается совместным операциям в Арктическом регионе. Об этом сообщает международное издание The Barents Observer. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

В совместном заявлении во вторник после подписания министр обороны Финляндии Антти Кайкконен, министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам и министр обороны Швеции Пал Йонсон заявили, что вызовы безопасности, стоящие перед Европой, требуют инструментов для более тесного сотрудничества. Все три страны имеют общие границы в Арктике.

«Поскольку все страны Северной Европы станут союзниками в составе НАТО, мы решили обновить концепцию NORDEFCO, чтобы отразить эту новую стратегическую реальность. Новое видение будет направлять развитие будущего оборонного сотрудничества стран Северной Европы между собой и с другими союзниками», – говорится в заявлении.

Основной целью этого сотрудничества названо «улучшение и усиление планирования операций» в сфере обороны и безопасности среди участников в областях, представляющих общий интерес, особенно в северных (арктических) частях Финляндии, Норвегии и Швеции. В заявлении также содержится обещание улучшить способность вооруженных сил трех стран действовать совместно друг с другом.

NORDEFCO (Северное оборонное сотрудничество) было запущено в 2009 году как консультативный орган пяти стран Северной Европы. Кроме Норвегии, Швеции и Финляндии, в него входят также Дания и Исландия. Проведение российской специальной военной операции на Украине стало удобным поводом для властей Швеции и особенно Финляндии подать заявку на членство в НАТО. В этих странах за последние годы стала активно развертываться информационно-пропагандистская кампания в поддержку такого решения.

«Стремление Финляндии и Швеции стать членами Организации Североатлантического договора (НАТО) после завершения процесса присоединения превратит наши трехсторонние оборонные отношения в соглашение между союзниками по НАТО», – указано в заявлении. Заявки Финляндии и Швеции были одобрены в НАТО 5 июля, и подписаны протоколы о присоединении для обеих стран, которые должны быть ратифицированы всеми 30 странами-членами Альянса. Турция и Венгрия – оставшиеся две страны, которые пока что не сделали это, хотя Венгрия уже заявила о своем предварительном согласии.

«Просто посмотрите на карту Северного региона. Общее членство в НАТО дает нам возможность использовать воздушное пространство через границы. Это дает нам гораздо большую территорию для действий, больше баз для высадки и, не в последнюю очередь, возможность перебросить наши собственные силы с юга на север через Швецию и Финляндию. И как у членов НАТО это означает, что у нас есть союзники, которые обязаны поддерживать друг друга», – пояснил генерал Эйрик Кристофферсен, главнокомандующий норвежскими вооруженными силами.

«В свете ситуации с безопасностью сотрудничество и единство между странами-единомышленниками имеют первостепенное значение. По этой причине мы полны решимости принять совместные меры, направленные на повышение и улучшение нашей способности проводить военные операции», – сказано в заявлении о намерениях по расширению оперативного сотрудничества.

Россия в этом документе не упоминается, но три скандинавские страны заявили, что меняющаяся обстановка в области безопасности требует более тесного военного сотрудничества и способности легко действовать друг с другом.

«Мы проведем необходимые приготовления для повышения нашей обороноспособности, оперативной совместимости, готовности и способности оказывать военную поддержку среди участников. Это послужит сдерживающим фактором против агрессии», – говорится в заявлении стран Северной Европы.

В отдельном заявлении министерства обороны Финляндии по этому поводу подчеркивается, что подписанный документ призван дополнить двустороннее оборонное сотрудничество между странами Северной Европы, а также трехстороннее сотрудничество между Данией, Норвегией и Швецией.