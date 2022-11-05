Отсутствие порядка в военных комиссариатах является причиной продолжения бардака в Петербурге, несмотря на официальное заявление губернатора Александра Беглова о завершении частичной мобилизации. Так считает политолог, представитель Движения гражданских инициатив Владимир Соловейчик.

«Официально городская власть заявила, что частичная мобилизация завершена. То, что повестки продолжают приходить, это бардак в работе военкоматов. Я думаю, что это то же самое, как присылать повестки тем, у кого есть заведомая бронь, но почему-то в военкомате этого не знают, или дергать многодетных отцов, у которых есть трое и более детей, но в военкомате этого почему-то не знают, или больных с хроническими диагнозами. Это бардак в военкоматской системе, и не случайно гражданин Шевченко, отвечавший в администрации губернатора Петербурга за мобилизационные вопросы, был уволен с занимаемой должности, не дожидаясь конца частичной мобилизации», — сказал он.

Напомним, в течение всей мобилизационной кампании в городе на Неве происходили многочисленные ошибки и нарушения. Повестки вручали незаконно людям, не пригодным для службы, женщинам и даже умершим.