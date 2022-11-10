Как сообщает РИА Новости, аудитория турецкого издания Haber7 подвергла жесткой критике опубликованное видео, на котором президент Украины получает из рук американского актера Шона Пенна статуэтку «Оскар».

Очень многим читателям показалось, что такой поступок в нынешних условиях просто неуместен. И как результат один из пользователей написал комментарий, что актерская игра Зеленского на посту президента Украины не заслуживает награды «Оскар». В то время как другой пользователи отметил, что если актеры Голливуда выражают такую яркую поддержку Зеленскому, то совершенно ясно, что президент Украины работает на США.

Еще один комментарий гласит, что такими дешевыми трюками западные сценаристы хотят превратить конфликт на Украине в голливудский боевик, и это просто ужасно. Подытожил все вышесказанное следующий пользователь, который спрашивает, каким именно образом передача статуэтки «Оскар» поможет украинскому народу приблизиться к урегулированию конфликта на своей территории.