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Как сообщает РИА Новости, речь первой леди Украины Елены Зеленской, которую она произнесла в британском парламенте на тему действий армии РФ на территории Украины, возмутила читателей польской газеты Interia.

Как сообщает польское издание, первая леди Украины резко высказалась о ракетных ударах российской армии по критической инфраструктуре страны, сравнив данные действия ВС РФ с воздушными атаками немецкой авиации на Великобританию во времена Второй мировой войны.

Тем не менее, польская аудитория газеты восприняли речь Елены Зеленской резко негативно, обвинив первую леди в лицемерии. Один из читателей с ником TezZadaamy написал, что прежде, чем делать такие громкие заявления, Зеленской стоило бы принести свои извинения польскому народу за Волынь и Пшеводув.

Другой читатель с ником icar написал, что Зеленская права, именно поэтому те украинские военные, которые выпустили ракеты по территории Польши, убив двух мирных людей, должны предстать перед судом в Гааге.

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