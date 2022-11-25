Как сообщает РИА Новости, аудитория американского издания Breitbart возмутилась после опубликованного сообщения о воровстве природного газа киевскими властями. Каждый из читателей выразил свое мнение в комментариях к опубликованному изданием материалу.

Напомним, что российская компания «Газпром» заявила, что поставки природного газа в Европу через территорию Украины могут быть прекращены по причине воровства киевскими властями части прокачиваемого топлива. Американское издание Breitbart, сославшись на информацию от шведской газеты Aftonbladet, заявило, что прокачка российского газа через территорию Украины может быть приостановлена уже 28 ноября.

Один из читателей с ником Fred Murphy заявил, что украинские националисты находятся в полном отчаянии, так как решились на откровенное воровство европейского природного газа. Также читатель добавил, что он надеется на прозрение чиновников Европейского союза.

Другой читатель с ником Lepantzeus написал, что Россия должна была прекратить все поставки природного газа на территорию ЕС сразу же после взрывов на газопроводе «Северный поток».