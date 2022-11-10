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Подразделения вооруженных сил Украины продолжают проводить атаки на нескольких направлениях по всей линии фронта, которая проходит в зоне проведения специальной военной операции. Армия России усилиями разведки, которая выявляет наступающие подразделения, и точной работы артиллеристов предотвращает все попытки врага прорвать фронт.

В подтверждение этому военные корреспонденты «Русской весны» опубликовали видео, на котором показана работа артиллеристов группировки «Отважные». Группе разведчиков из российского спецназа удалось обнаружить украинское подразделение, которое собиралось атаковать оборонительные позиции ВС РФ.

Координаты наступающих подразделений были переданы артиллерийским расчетам, которые и нанесли огневое поражение противнику. В результате работы артиллеристов из группировки «Отважные» была уничтожена одна боевая машина пехоты и один танк ВСУ. Также есть жертвы и среди личного состава украинских военнослужащих.

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