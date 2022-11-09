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Ошибки планирования и неудачные закупки привели к серьезным пробелам в возможностях наземных войск армии Великобритании, считают военные аналитики и руководство Минобороны страны. Об этом пишет издание Army Technology. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Выступая в Комитете по международным отношениям и обороне Палаты лордов Великобритании, министр обороны Уоллес заявил, что британские наземные силы «устарели на 15 лет» по сравнению с примерно равными по силе армиями других стран мира.

Отвечая на вопрос о способности британской армии выставить полную бронетанковую дивизию (что считается ключевым моментом в партнерстве с ее главным союзником – США), Уоллес сказал, что такое развертывание осуществить нереально, причем уже долгое время. Даже в 1991 году, для участия в боевых действиях коалиции в Персидском заливе, Великобритания развернула лишь «усеченные» силы, состоящие из двух бронетанковых бригад и пехотного штурмового компонента.

«В течение многих десятилетий мы не обеспечивали потенциал бронетанковой дивизии», – указал Уоллес, добавив, что в нынешних силах существуют большие пробелы в таких областях, как артиллерия дальнего действия, противовоздушная оборона средней дальности, радиоэлектронная борьба и радиоразведка.

Военный аналитик Дэниел Моррис отметил по поводу Великобритании, что «чрезмерно бюрократизированное министерство обороны» приводит к тому, что военная техника слишком долго доставляется войскам, а процесс закупок также страдает от «постоянных изменений в направлении» и «неумения» модернизировать системы в нужные сроки.

Как итог – большая часть наземной боевой техники Великобритании устаревает, потенциально устаревает и нуждается в замене. Традиционно Великобритания действовала как экспедиционная держава, а не как континентальная сила, компенсируя недостаток «массы» за счет высокого уровня вооружения, способного обеспечить полный спектр военных возможностей.

Британский парк из 227 основных боевых танков Challenger 2 отчаянно нуждается в модернизации. Намечено, что 148 машин будут обновлены до варианта Challenger 3 с разработкой новой башни, оптики и основного орудия, чтобы достичь паритета с германским танком Leopard 2, стоящим на вооружении многих европейских стран.

Столь же устаревший парк британских БМП Warrior должен быть выведен из эксплуатации в середине 2020-х годов, а запланированная программа поддержки возможностей этого типа, предусматривающая поставку нового текущего и основного орудия, была отменена в 2021 году после значительных расходов и поставки первой партии модернизированных испытательных машин подрядчиком (Lockheed Martin).

Между тем, семейство бронированных машин Ajax, предназначенное на роль ведущего элемента британских ударных бригад, после многих лет разработок продолжает сталкиваться с задержками после провалов во время испытаний прототипов.

Необходимость модернизации большей части своего парка бронетранспортеров Великобритания решила осуществить, перейдя на смешанную гусенично-колесную бронетехнику с добавлением платформы Boxer, которых планируется закупить от 750 до более чем 1000 машин в зависимости от того, будут ли востребованы их дополнительные варианты, такие как тяжелый миномет или 155-мм модули огневой поддержки.

Элемент позитива для британской армии «можно обнаружить лишь в объявленном плане по увеличению парка реактивных систем залпового огня M270»: вдвое от текущего их числа в 40 единиц. Эти РСЗО также будут обновлены до версии M270B2, в котором представлены улучшенная кабина и управление огнем.

Кроме того, Уоллес сообщил, что группа экспериментальных испытаний британской армии получит в 2023 году первую единицу системы Brimstone – совместной разработки в рамках программы Project Wolfram европейского производителя ракет MBDA, британского производителя транспортных средств Supacat и Министерства обороны США для интеграции в мобильный армейский бортовой грузовик РСЗО с дальностью стрельбы до 20 км.

Военный аналитик Тристан Зауэр пояснил Army Technology: «Из-за отсутствия поддержки со стороны государственных контрактов британские фирмы не успевают за глобальным переходом на поставку вооружений для высокоинтенсивных конфликтов. Министерству обороны Великобритании все чаще приходилось искать возможности совместных закупок с союзниками, чтобы восполнить недостаток отечественных промышленных мощностей». Примерами этого были названы программы боевых машин Boxer RBSL и истребители F-35.

По мнению Зауэра, нехватка финансирования, усугубленная пандемией Covid-19, инфляцией валюты и политической нестабильностью, еще больше подорвет относительный потенциал британской оборонной промышленности по сравнению с ее аналогами, такими как Франция.

«Единственная спасительная мера, похоже, заключается в повышенном интересе и силе воли среди союзников, что может привести к большему количеству совместных программ разработки и закупок, поскольку этот вариант стал наиболее успешным для поставки военной техники самого передового уровня», – указал Зауэр.

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